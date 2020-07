De Leica M10-R, de nieuwe telg in de M10-serie

Een screenshot van de presentatie van de Leica M10-R op Youtube

Op de achterkant van de camera is plaats voor een 3ĒLCD touchscreen, met een verbetert menu en een eenvoudigere manier om instellingen te wijzigen. Hoeveel functionaliteit het touchscreen zal hebben, is niet geheel duidelijk, maar swipen door je gemaakte foto's is in ieder geval mogelijk.Er is heel bewust gekozen om nog steeds geen video optie in de Leica M10-R te bouwen. Het idee hierachter is het eenvoudig houden van de camera, waarmee fotografie zo puur mogelijk gehouden kan worden.