De nieuwe OM-Systems OM-1 mark II en de 150-600mm supertelezoom

OM-systems, voorheen Olympus, heeft een aantal nieuwe producten aangekondigd. De OM-1 heeft een upgrade gekregen, en er is een nieuw compact 9-18mm objectief. Velen zullen ook enthousiast worden van de 150-600mm supertelezoom.



De OM-systems OM-1 Mark II is het topmodel van het merk dat ooit Olympus heette. Het heeft een AI-AF systeem gekregen, en een 20 megapixel stacked CMOS sensor..



Wat uiterlijk is de camera vrijwel gelijk, maar de veranderingen zijn te vinden in de mogelijkheden van deze micro four-third camera. De verbeterde autofocus mogelijkheden zijn daarvan het meest opvallende/



De camera heeft naast het ingebouwde grijsfilter nu ook een ingebouwd grijsverloopfilter. Deze unieke functie maakt het mogelijk om zonder fysieke filters in een deel van de foto het licht tegen te houden.