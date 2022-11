De nieuwe Olympus heet OM systems OM-5

Andere functies die je in de camera kunt vinden zijn onder andere een hoge resolutie modus die tot een 50 megapixel beeld leidt, in-camera focus stacking, pro-capture, interval, HDR, en diverse kunst-filters.



Voor de videografen onder ons, opnames kunnen in 4K 30p opgenomen worden in standaard of Cinema 4K, zonder enige opnametijd limiet, en volledig AF gebruik.



Verticaal opnemen is mogelijk, waarbij de video's ook daadwerkelijk verticaal opgenomen worden en niet later geroteerd moeten worden.



De camera zal deze maand beschikbaar zijn voor 1.299 euro. Hij is beschikbaar in zwart of zilver.



