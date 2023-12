De unieke mogelijkheden van een Olympus

En toen ging de lamp aan. Met Live-Composite sterrensporen maken zou dit licht alles in een keer verpesten.

Voor Live-Composite kan het nadeel lichtbronnen zijn die onverwacht in beeld komen. Of een fout bij het lichttekenen, zeker bij complete dingen. Een fout, en je kan opnieuw beginnen. Dit risico is kleiner als je meerdere opnamen met kortere belichtingstijden maakt en die later samenvoegt.Voor sterrensporen is dit probleem groter, zeker wanneer je een uur of langer bezig bent. Een autolamp in beeld, en je bent alles kwijt. Met losse opnamen kan je gewoon stoppen, en je hebt alle opnamen voor dat moment nog ter beschikking.