DJI Mini 2 SE aangekondigd

Deze nieuwe drone is de goedkoopste die vanaf volgende maand te krijgen is van DJI. De DJI Mini 2 SE gaat 389 euro kosten en is leverbaar vanaf 22 maart.



Zelf heb ik ook een DJI Mini. Het is een ideale drone voor wie eens wil starten met drone video en fotografie. Ze zijn ook heerlijk compact waardoor je ze makkelijk mee kunt nemen.



