DJI heeft de Mavic 4 Pro drone op de markt gebracht

De Mavic 4 pro wordt geleverd met een nieuwe afstandsbediening. Het heeft een groot en kantelbaar scherm, en is extra helder voor een goed zicht.



Het gewicht van de drone is 1063 gram, waarmee je rekening moet houden bij het halen van een drone certificaat. De maximale vliegtijd per accu is maar liefst 51 minuten.



Voor het opnemen van de video en foto's kan gebruik gemaakt worden van de ingebouwde 512 GB opslagruimte (creator combo). Natuurlijk kan je er je eigen microSD kaartje in stoppen.



De DJI Mavic 4 Pro is verkrijgbaar voor 2099 euro, of met een fly more combo voor 2699 euro. Wil je de 512 GB creator combo, dan kost het je 3539 euro.



