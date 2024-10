Straatfotografie tip: Fotografeer minimalisme op het platteland

Ravenstein - f/1.2, 1/8000s, 160 ISO @ 85mm

Elke boerderij vertelt een verhaal, fietsers komen te pas en te onpas voorbij en een opvliegende zwerm ganzen levert een fantastische achtergrond voor je foto van de eenzame wandelaar op de dijk.Het platteland is overzichtelijk. Door het ontbreken van de chaos van de stad, is het makkelijker onderwerpen te isoleren, maar ook om te werken met silhouetten.Het platteland kent natuurlijke leading lines, zoals de weg door de weilanden of de ploegstrepen op het land. Daarnaast zijn er overal natuurlijke kaders, zoals een rij oude wilgen of een berg sprokkelhout langs de weg.Zoek ook naar de kraampjes waar je voor een paar euro een pot jam meeneemt, of een zak aardappelen. Het zijn vaak verzamelplekken voor mensen, en ze leveren altijd een paar mooie plaatjes op.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.