Nieuwe editie Dronefotografie boek nu met 5 euro korting

Met een drone kun je foto's maken vanuit een bijzonder perspectief. Er komt echter wel aardig wat bij kijken. Natuurlijk moet je een drone hebben, je moet daarmee kunnen vliegen Ún je moet de regelgeving kennen. Pas daarna kun je daadwerkelijk aan de slag met fotograferen.



Al die stappen worden natuurlijk doorlopen in dit boek van Wiebe. Volgens mij een interessant boek voor iedereen die zich aan dronefotografie wil gaan wagen.



Om alvast in de stemming te komen is dit interview met Wiebe de Jager op Computer Creatief leuk om te lezen.





Prijs en beschikbaarheid

Bekijk de cursus Aan de Slag met je Drone

Tot en met woensdag 27 maart kun je deze nieuwe uitgave in de voorverkoop met 5 euro korting aanschaffen. Je betaalt nu 34,99 euro, vanaf donderdag kost het boek 39,99 euro. Bestel Dronefotografie (5 euro korting)Heb je interesse in drone fotografie? Dan is het interessant om naar de cursus aan de slag met je drone te kijken. Deze cursus is een groeiende cursus, waar met regelmaat nieuwe tips, advies, wetenswaardigheden over drone fotografie zullen verschijnen.Bekijk de cursus Aan de slag met je Drone op Photofacts Academy. Hoewel er nog maar een paar video's beschikbaar zijn, vullen we deze met grote regelmaat aan.