DJI Mini 3 Pro aangekondigd

De beeldkwaliteit van de camera aan boord is ten opzichte van de Mini 2 behoorlijk vooruit gegaan. De drone heeft een 48 megapixel camera met een 1/1.3 inch sensor (ten opzichte van 12 megapixel met een 1/2.3 sensor in de Mini 2).



Het objectief is met f/1.7 ook lichtgevoeliger dan de Mini 2. Video kan nu op 4K met 60p. De vliegtijd is iets verhoogd naar 34 minuten. Ook is er een accu die je nog een kwartietje extra geeft, maar dan val je in de volgende gewichtsklasse.



Ook prettig is dat de DJI Mini 3 Pro voorzien is van sensoren die je helpen obstakels te ontwijken. De Mini 3 Pro doet dit in 3 richtingen.