Een nieuwe unieke camera van Fujifilm: de Instax Mini Evo Cinema camera



De hoofdzaak ligt echter bij video. Die resolutie is niet hoog, slechts 600 x 800 pixels en 1440 x 1080 pixels als je voor het jaar 2020 kiest. Er is een limiet van 15 seconden, maar met de Evo phone app kan je meerdere video's combineren tot maximaal 30 seconden.



De Instax Mini Evo Cinema heeft de mogelijkheid om direct prints te maken. Zowel van foto's als van stills uit een video. Daarmee is deze camera niet gericht op hoge kwaliteit, maar op plezier en beleving.



De Fujifilm Instax Mini Evo Cinema camera is verkrijgbaar voor 379,95 euro. Meer informatie over de mogelijkheden kan je vinden op de website van Fujifilm.



