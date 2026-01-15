Een nieuwe unieke camera van Fujifilm: de Instax Mini Evo Cinema camera

Meer: Productaankondiging
Een nieuwe unieke camera van Fujifilm: de Instax Mini Evo Cinema cameradonderdag 15 januari 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 61x gelezen | 0 reacties
Fujifilm heeft een unieke nieuwe camera op de markt. De Instax Mini Evo Cinema camera, met een bijzonder ontwerp en een soort ingebouwde tijdmachine.
Misschien heb je van de Fujifilm instant-camera's gehoord. Het zijn speelse camera's voor simpele foto's die direct uit de camera geprint worden. De Instax Mini Evo Cinema ligt in het verlengde daarvan, maar dan ook met video.
Het bijzondere ontwerp doet denken aan de antieke filmcamera's. En dit is de bedoeling. De achterzijde heeft een klein scherm en een drietal knoppen met een scrollwiel. Het scherm kan voorzien worden van een oogschelp.
De zijkant heeft een opvallende knop met een selectie jaartallen dat van 1930 tot 2020 loopt. Hiermee is het mogelijk om de video en foto's in de stijl van die periode te maken. Alle foto's worden opgeslagen in een 5 megapixel resolutie.
De hoofdzaak ligt echter bij video. Die resolutie is niet hoog, slechts 600 x 800 pixels en 1440 x 1080 pixels als je voor het jaar 2020 kiest. Er is een limiet van 15 seconden, maar met de Evo phone app kan je meerdere video's combineren tot maximaal 30 seconden.
De Instax Mini Evo Cinema heeft de mogelijkheid om direct prints te maken. Zowel van foto's als van stills uit een video. Daarmee is deze camera niet gericht op hoge kwaliteit, maar op plezier en beleving.
De Fujifilm Instax Mini Evo Cinema camera is verkrijgbaar voor 379,95 euro. Meer informatie over de mogelijkheden kan je vinden op de website van Fujifilm.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
