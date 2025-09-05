Meer: Overige
Fujifilm GFX 100S II of de Hasselblad X2D II 100C: Welke zou jij kopen?vrijdag 5 september 2025, 16:32 door Elja Trum | 100x gelezen | 2 reacties
Middenformaatcamera's zijn prijzig, maar bieden ook prachtige beeldkwaliteit. Vorige week lanceerde Hasselblad haar nieuwste model. Een mooi moment om beide camera's even naast elkaar te zetten. Welke zou jij kopen?
Laten we wel wezen; deze camera's zijn niet goedkoop. Een flinke investering dus. Maar als je het eerlijk afzet tegen de nieuwste full-frame systeemcamera's en objectieven van de bekende merken, dan is het verschil niet eens zo groot.
Vorig jaar testte ik de Fujifilm GFX 100S II en dat beviel me uitstekend. Ik heb serieus overwogen er eentje aan te schaffen maar die beslissing toch nog uitgesteld.
Nu, met de aankondiging van de nieuwe Hasselblad, begint het weer te kriebelen. Misschien is het toch tijd om voor middenformaat te gaan? Maar welke van de twee camera's zou dan de beste keuze zijn?
Helaas heb ik de nieuwe Hasselblad X2D II 100C nog niet kunnen proberen (een review aanvraag heb ik wel uitgezet). Puur op basis van de specificaties én de ervaringen van anderen lijkt dit een erg interessante camera te zijn.
Voordelen van de Hasselblad boven de GFX
- Centraal sluiter (flitsen tot 1/4.000s zonder high speed sync)
- Gebruikersvriendelijke bediening / menu
- Prachtige bouwkwaliteit
- Groot HDR OLED display
Voordelen van de GFX boven de Hasselblad
- Prijsvoordeel
- Groter aanbod van objectieven
- Ondersteuning voor video
Nu gebruik ik amper video, maar zo nu en dan even snel een video opname voor een Instagram Reel wil ik nog wel eens maken.
Hasselblad heeft maar een beperkt aantal objectieven (18 stuks). En het grootste brandpuntafstand is 135mm. Fujifilm heeft zelfs een 500mm voor de GFX. Nu heb ik geen 500mm nodig, maar op mijn Canon EOS R5 gebruik ik wel regelmatig mijn 70-200mm f/2.8.
Het prijsvoordeel is natuurlijk een belangrijk punt. De Hasselblad X2D II 100C kost 7.200 euro. Voor de Fujifilm GFX 100S II betaal je 'maar' 5.249 euro. Een aardig verschil, maar pas bij de aanschaf van objectieven wordt het echt significant.
De X2D zou je kunnen koppelen met de eveneens gloednieuwe XCD 35-100mm f/2.8-4 E. Hiervoor betaal je 4.800 euro.
Bij de GFX zou je dan bijvoorbeeld kunnen gaan voor de GF 110mm f/2 R LM WR (een geweldige portretlens) a 2.999 euro en de GF 32-64mm f/4 R LM WR a 2.499 euro.
In totaal ben je dan voor de Fujifilm camera plus twee prachtige objectieven 10.747 euro kwijt. Voor de Hasselblad met één objectief betaal je 12.000 euro. En die 4.800 is zo'n beetje een gemiddelde prijs per Hasselblad XCD objectief.
Dus, stel dat jij 12.000 euro wil investeren in een middenformaat camera. Welke keuze zou je maken, en waarom? Deel het in de reacties!
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
2 reacties
-
Donald Willemsen schreef vandaag om 17:07 | reageer
Hasselblad is altijd al een zeer prijzige camera geweest. Ook in het analoge tijdperk. Maar we hebben het dan ook over een camera van topkwaliteit en niet te vergeten met lenzen van superieure kwaliteit. De vraag blijft: Heb je dat nodig voor jouw fotografie of wil je zoiets hebben om jezelf enige status te geven en de 'dikke nek' uit te hangen?
-
Elja Trum schreef vandaag om 17:35 | reageer
Lol
Nodig heb je het volgens mij vrijwel nooit. Maar mijn ervaring met middenformaat camera's is wel dat het heerlijk is om foto's hiervan te bewerken. Zoveel vrijheid om achteraf het licht over het gehele beeld helemaal optimaal af te stellen.
Mijn insteek is vooral om mezelf nog meer plezier te geven in het maken en bewerken van foto's. Ik denk dat een middenformaat daar voor mijn vorm van fotografie (portret) erg geschikt voor is.
Deel jouw mening
