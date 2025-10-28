Word lid met korting + gratis het boek de Photoshopbijbel - 90 euro voordeel! Word nu lid!
Elja Trum

Fujifilm X-T30 III aangekondigd

dinsdag 28 oktober 2025, 16:32

Fujifilm heeft de X-T30 III aangekondigd, de opvolger van de X-T30 II uit 2021. Met deze nieuwe versie brengt Fujifilm vooral verfijningen en verbeteringen die gericht zijn op snellere prestaties, betere autofocus en verbeterde videomogelijkheden.

Fujifilm x t30 iii


Fujifilm X-T30 III Specificaties


- 26,1 megapixel X-Trans APS-C BSI CMOS sensor
- Elektronische zoeker met 2.36 miljoen beeldpunten
- 6.2K/30 full-sensor video, 4K/60 video with 1.18x crop
- Gewicht: 378 gram
- 20 filmsimulaties

De X-T30 III is een relatief beperkte update van de bestaande X-T30 II en nu dus de nieuwe logische instapper voor beginnende Fujifilm fotografen. De camera krijgt Fujifilms nieuwste beeldprocessor, waarmee nu ook onderwerpherkenning in de autofocus mogelijk is.

Daarnaast is de draaischakelaar voor de opnamemodi vervangen door een Film Simulation-knop. Net als bij de duurdere X-E5 kun je met de drie instelbare standen op deze knop recepten (instellingen voor hoe de Jpeg verwerkt moet worden) snel toegankelijk maken.

Prijs en beschikbaarheid


De Fujifilm X-T30 III komt in de kleuren zilver, zwart en 'charcoal' en ligt vanaf november 2025 in de winkels. De adviesprijs bedraagt 949 euro voor de body, of 1.099 in een kit met het nieuwe XF 13-33 mm f/3.5-6.3 OIS objectief.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

