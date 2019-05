Fujifilm GFX 100 middenformaat aangekondigd

Fuijfilm heeft vanochtend een nieuwe middenformaatcamera aangekondigd: de Fujifilm GFX 100. De camera beschikt over een sensor van maar liefst 102 megapixel, beeldstabilisatie en 4K video en gaat slechts 10.999 euro kosten.





Specificaties Fujifilm GFX 100

Ik zeg 'slechts', maar het is natuurlijk ontzettend veel geld. Het is echter wel de goedkoopste middenformaatcamera die je kunt aanschaffen met deze specificaties. Sterker nog; de camera biedt functies (zoals beeldstabilisatie en de mogelijkheid om 5 foto's per seconden te schieten) die we nog niet eerder zagen in een middenformaatcamera.De autofocus is flink verbeterd dankzij de fasedetectie pixels op de sensor. 3,76 miljoen pixels worden gebruikt hiervoor (die pixels worden tevens als beeldpunten in het beeld gebruikt) en zorgen voor een vrijwel 100% bedekking van autofocuspunten.- 102 megapixel middenformaat BSI CMOS sensor- Fasedetectie autofocus (210% beter dan de GFX 50S)- 5 foto's per seconden (op 14 bit RAW)- 100 - 12.800 ISO (uitbreidbaar naar 50 - 102.400)- 4K video (30 beelden per seconden)- Vijfassige beeldstabilisatie- 5,76 megadot elektronische zoeker- Quad-core X-Processor 4- Dual SD(XC) geheugenkaartsloten- GF vatting- Gewicht: 1,4 kilogramDe afmeting van de sensor is 33 bij 33 millimeter. Een stuk groter (1,7 keer) dus dan een full frame sensor die je in professionele spiegelreflex- en systeemcamera's vind.Waarschijnlijk gebruikt Fuijfilm de Sony IMX 461 sensor die dan volgens de specificaties van Fujifilm aangeleverd wordt. Dat lijkt goed nieuws te zijn voor de beeldkwaliteit, ook bij weinig licht.