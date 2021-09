Fujifilm GFX50s II middenformaat camera aangekondigd

Fujifilm heeft zojuist officieel de opvolger van de eerste 'betaalbare' middenformaat camera aangekondigd: de Fujifilm GFX50s II. De camera is in alle opzichten een verbetering. Ik mocht de camera al gebruiken voor enkele testfoto's tijdens een speciale persconferentie.



In 2017 kreeg ik de Fujifilm GFX-50S in handen voor een review. Deze 50 megapixel camera was een van de eerste betaalbare digitale middenformaat camera's. Betaalbaar is relatief, want je was destijds bijna 7.000 euro kwijt voor dit model.