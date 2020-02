Fujifilm presenteert de Fujifilm X100V

Zonder het interne ND-filter (nu 4 stops) op te offeren of compatibiliteit met de groothoek- en telefoto-conversielenzen die beschikbaar zijn voor oudere X100-modellen.



Er is ook een verbeterde hybride zoeker waarmee je kunt kiezen tussen een optische zoeker met een vergroting van 0,52x met parallax-corrigerende kaderlijnen, een OLED-zoeker met 3,69 miljoen dots met live preview of een ERF-functie (Electronic Rangefinder).



Deze Electronic Range Finder-functie kan ook worden geselecteerd om een kleine elektronische zoeker in de rechteronderhoek van de optische zoeker weer te geven, waardoor fotografen een andere tool hebben om hun beelden te kadreren en te maken.



Tot slot maakt de camera niet alleen foto's. Je kunt ook 4K met 30p of 1080 met 120p video intern opnemen, met ondersteuning voor 10-bit, 4:2:2 kleuren via de HDMI-poort.