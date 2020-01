Fujifilm presenteert de X-T200 en GF45-100mm F4 zoom-objectief

Hoewel de sensor erg lijkt op die van de X-T100, kon Fujifilm 3,5x hogere leessnelheden en iets betere hoge ISO-prestaties bereiken door de koperen bedrading te veranderen in aluminium.



Bovendien beschikt de camera over een sneller en nauwkeuriger autofocussysteem, dankzij een robuuster fasedetectie-autofocus-systeem dat in totaal 425 focuspunten biedt (versus 91 op de X-T100). De snelheid van continu fotograferen is ook toegenomen van 6 naar 8 foto's per seconde.



De Fujifilm X-T200 verbetert ook zijn videofuncties. In tegenstelling tot de X-T100 die beperkt was tot slechts 15 foto's per seconde bij het fotograferen van 4K, is de X-T200 in staat tot 29,97 foto's per seconde in 4K te fotograferen, naast slow motion tot 120 foto's per seconde in 1080 pixels.



4K-video is overbemonsterd zonder bijsnijden en de camera beschikt over zowel microfoon- als hoofdtelefooningangen, hoewel de hoofdtelefooningang alleen beschikbaar is met de meegeleverde USB-C-adapter. Dit is geweldig nieuws voor degenen die goedkoop 4K-video van hoge kwaliteit willen maken!