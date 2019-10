Fujifilm X-Pro3 met 'verborgen' scherm en hybride zoeker

Leuk gedaan. In de tijd van analoge fotografie kreeg je ditzelfde effect door een stukje van het doosje van je filmrolletje uit te knippen. Dat schoof je dan in het venstertje achterop je camera zodat je wist welke film je in de camera had zitten.





Optische /electronische zoeker

Net zoals bij de oudere Fujifilm X-Pro2 zit er een hybride zoeker op het toestel, die zowel optisch als elektronisch beeld geeft. Je kunt switchen tussen digitale en optische weergave via een schakelaar.De elektronische zoeker van de voorganger had een OLED-paneel met 2,36 miljoen beeldpunten, de X-Pro3 heeft er maar liefst 3,69 miljoen.Als je de optische zoeker gebruikt, kijk je niet door de lens maar meteen 'naar buiten'. Via lijnen in beeld kun je zien wat er allemaal op de foto komt, afhankelijk van de brandpuntsafstand die je gekozen hebt. Je ziet wel meer dan er uiteindelijk wordt vastgelegd op de foto.