Fujifilm X-T5 met 40 megapixel aangekondigd

Fujifilm X-T5 specificaties

- 40,2 megapixel APS-C formaat X-Trans CMOS 5 HR sensor- Lichtgevoeligheid: 125 - 12.800 ISO (uit te breiden van 64 tot 51.200 ISO)- X-Processor 5- Maximale sluitersnelheid: 1/180.000s- Kantelbaar scherm (vernieuwd systeem)- 3,69 miljoen beeldpunten in de elektronische zoeker- 6K video op 30p (4k video op 60p)- Ingebouwde beeldstabilisatie (7 stops)- 2x SD(XC) kaartslotenFujifilm kiest er bij de X-T5 bewust voor zich te richten op fotografie. De camera kan zeker ook nog filmen, maar de hoofdinsteek is fotografie.De X-T5 is qua formaat weer bijna net zo compact als de X-T1. Hij is dunner dan zijn voorganger, de X-T4 en weegt ook zo'n 50 gram minder.Qua uiterlijk zijn er kleine aanpassingen. Zo is bijvoorbeeld de kleur zwart nu nog dieper zwart geworden, de handgreep is scherper uitgesneden (meer ruimte voor je vingers). Ook zijn de draaiknoppen verbeterd zodat ze beter aanvielen en is de ontspanknop meer naar voren geplaatst, zodat je er makkelijker bij kunt.Tijdens het fotograferen wordt je elektronische zoeker niet langer zwart. Je kunt dus continue naar je onderwerp blijven kijken tijdens het fotograferen.