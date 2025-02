Canon PowerShot V1 aangekondigd

De camera heeft een 22 megapixel Type 1.4 formaat Dual Pixel AF CMOS sensor. Deze meet 18,4 bij 12,3 mm, ongeveer vergelijkbaar met het micro four-thirds formaat, maar dan met een 3:2 beeldverhouding. De sensor lijkt trouwens een variant te zijn op de (prima) sensor in de Canon R7, maar dan iets kleiner.



De camera heeft een 16-50mm objectief en kan 4K video opnemen. Video is sowieso een belangrijk onderdeel van deze camera. De opnames kunnen in 10-bit Canon Log 3 worden opgeslagen. De camera is ook als streaming camera te gebruiken.



Met een microfoon en een hoofdtelefoon aansluiting kun geluid ook goed opnemen en live beluisteren. Bovendien kun je extra audio-accessoires gebruiken op de multi-functionele flitsschoen. Ook zit er een ND filter van 3 stops ingebouwd.



De Canon PowerShot V1 komt eind april 2025 beschikbaar in Japan, China, Korea, Hong Kong en Taiwan.



