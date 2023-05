Canon lanceert de Powershot V10 vlogcamera

Canon heeft op 11 mei 2023 een camera aangekondigd die geheel gericht is op het vloggen. Met de Powershot V10 heb je een lichtgewicht, gebruiksvriendelijke camera die je eenvoudig meeneemt.



De Powershot V10 is geheel gericht op vloggen. De 211 gram wegende camera is eenvoudig mee te nemen en onopvallend in gebruik. Je hebt 4K 30p of full HD in 50p ter beschikking, met een 19mm brandpunt (full frame equivalent) en f/2,8.