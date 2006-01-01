Hasselblad X2D II 100C aangekondigd

Meer: Productaankondiging
Hasselblad heeft de X2D II 100C aangekondigd; een vernieuwde versie van de Hasselblad X2D 100C middenformaat camera. Naast deze nieuwe camera is er ook een nieuwe 'standaard' zoomobjectief aangekondigd.
Hasselblad X2D II 100C specificaties
- 100 megapixel middenformaat (44 x 33mm) BSI CMOS sensor
- 5-assige beeldstabilisatie tot 10 stops
- 3,6 inch OLED kantelbaar scherm
- Autofocus met LIDAR ondersteuning
- 1 terabyte intern geheugen + CFexpress Type B geheugenkaartslot
- Lichtgevoeligheid: 50 - 25.600 ISO
- Geen video
- HDR foto's in 1 bestand
Aan het uiterlijk is weinig verandert, maar het was altijd al een prachtige en stevige camera met hoge kwaliteit afwerking. Een mooie toevoeging is de joystick achterop. Een welkome aanvulling.
Het scherm achterop de camera is nu ook nog beter. Daardoor is de nieuwe HDR mogelijkheid die de camera heeft ook goed op het display al te zien. Die nieuwe HDR mogelijkheid laat de camera HDR beelden schieten van één enkele foto.
De eerste X2D had geen continue autofocus. Het nieuwe model heeft deze mogelijkheid wel. Continue autofocus wordt (nog) niet bij alle objectieven ondersteund. In eerste instantie zijn er 7 objectieven die met een firmware update de continue autofocus kunnen ondersteunen.
Er zijn nog meer autofocus verbeteringen. Zo is het aantal fase-detectie punten van 294 naar 425 gegaan. Ook wordt LIDAR (een soort radar, maar dan met licht) gebruikt om te bepalen hoever een onderwerp van de camera is en dit wordt dan (ook) gebruikt voor de autofocus.
Er is ook een autofocus ondersteuningslamp aan de voorzijde van de camera bijgekomen. Hierdoor kun je beter scherpstellen in donkere situaties.
De originele X2D had al een indrukwekkende beeldstabilisatie die tot 7 stops verbetering kon geven. De nieuwe X2D II gaat zelfs tot 10 stops. Hierdoor kun je sneller een goede foto uit de hand maken, zelfs met lange sluitertijden van meerdere seconden.
Ondanks de verbeteringen die de moeite echt waard lijken te zijn is de prijs met bijna 1.500 euro (!) gedaald.
Persoonlijk vind ik dit een erg interessante camera die ik graag eens wat uitgebreider aan de tand wil voelen (en zelfs zou overwegen om aan te schaffen). Een groot nadeel is de stevige prijs, zeker in combinatie met de relatief prijzige objectieven.
Hasselblad XCD 2,8-4/35-100E objectief
Naast de camera heeft Hasselblad ook een nieuw objectief aangekondigd. Je kunt het zien als een soort standaardzoom, omgerekend naar full-frame is het ongeveer een 28-76mm f/2.2-3.2.
De minimale scherpstelafstand is 40 centimeter (groothoek) en 50 centimeter (ingezoomd). Dit nieuwe objectief ondersteund ook de nieuwe continue autofocus van de X2D II. Het objectief weegt 894 gram.
Prijs en beschikbaarheid
De nieuwe Hasselblad X2D II 100C heeft een prijs van 7.200 euro en is eind augustus/begin september beschikbaar. Je kunt hem onder andere bestellen bij Cameranu.
Het nieuwe Hasselblad XCD f/2.8-4 35-100mm E objectief gaat 4.800 euro kosten en moet in september beschikbaar komen.
