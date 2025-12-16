Ik heb een nieuwe camera gekocht



Ik overweeg al een aantal jaar de overstap naar een middenformaat camera. Voor mijn portretfotografie is een middenformaat camera een mooie oplossing. Een paar keer heb ik op het punt gestaan een Fujifilm GFX te kopen.



In augustus werd echter de Hasselblad X2D II 100C aangekondigd; deze camera lijkt alles te hebben wat ik zou willen in een middenformaatcamera. Bovendien is ie -voor een Hasselblad- redelijk betaalbaar.



Ten opzichte van de GFX gaven de centraalsluiter en de gebruikersvriendelijke bediening de doorslag.



Bijzonder genoeg heb ik nog nooit eerder met een Hasselblad camera gefotografeerd. Ik ga de komende weken dus ontdekken of hij de verwachtingen waarmaakt.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.