Ik heb een nieuwe camera gekocht

Meer: Persoonlijk
Ik heb een nieuwe camera gekochtdinsdag 16 december 2025, 15:51 door Elja Trum | 28x gelezen | 0 reacties
Ik heb er een maand of twee op moeten wachten, maar vandaag kwam ie eindelijk binnen. Mijn nieuwe camera. Het is niet alleen een nieuwe camera, het is voor mij ook een compleet nieuw systeem. De overstap van Canon naar Hasselblad.
Ik overweeg al een aantal jaar de overstap naar een middenformaat camera. Voor mijn portretfotografie is een middenformaat camera een mooie oplossing. Een paar keer heb ik op het punt gestaan een Fujifilm GFX te kopen.
In augustus werd echter de Hasselblad X2D II 100C aangekondigd; deze camera lijkt alles te hebben wat ik zou willen in een middenformaatcamera. Bovendien is ie -voor een Hasselblad- redelijk betaalbaar.
Ten opzichte van de GFX gaven de centraalsluiter en de gebruikersvriendelijke bediening de doorslag.
Bijzonder genoeg heb ik nog nooit eerder met een Hasselblad camera gefotografeerd. Ik ga de komende weken dus ontdekken of hij de verwachtingen waarmaakt.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
