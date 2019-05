Lichtsterke Canon RF 85mm f/1.2L portretlens aangekondigd

Roadmap

Zeer hoge resolutie voor elk detail

Na de bekendmaking van de Canon roadmap voor lensontwikkeling in februari, is de RF 85mm F1.2L USM de eerste van de zes lenzen met RF-vatting die Canon in 2019 introduceert. De zes aangekondigde RF-lenzen moeten een zeer mooie kwaliteit en veelzijdigheid voor fotografen bieden.De RF 85mm f/1.2L USM wordt aanbevolen door de bekroonde Canon Europe Ambassador Félicia Sisco en zal gebruikers van de EF 85mm f/1.2L II USM helpen richting een hoger prestatieniveau te gaan.De RF-vatting is ontworpen voor het EOS R System. De RF 85mm f/1.2L USM is ontwikkeld op basis van feedback van eindgebruikers en maakt gebruik van de mogelijkheden van de nieuwe RF-vatting om zowel de beeldkwaliteit als de communicatie tussen de lens en de body van de full-frame systeemcamera te verbeteren.De korte 85mm telelens heeft de ideale brandpuntsafstand voor portretten en een flatterend perspectief voor gezichten.De RF 85mm f/1.2L USM is na de EF 35mm f/1.4L II USM de tweede lens in het 'Canon- assortiment die gebruik maakt van de BR-optische Canon-technologie, die effectief de axiale chromatische aberratie corrigeert die niet volledig met behulp van een combinatie van traditionele lenzen is te corrigeren.Dit resulteert in een hogere resolutie en betere scherpte. De asferische en UD- lenselementen verminderen lensafwijkingen en zorgen dankzij goede optische prestaties voor een ongekend hoge beeldkwaliteit bij elke opname.