Nieuwe Dell Ultrasharp monitor met dieper zwart

De monitoren kunnen 100 procent van het sRGB spectrum weergeven, 100 procent van rec709 en 98 procent van DCI-P3. Ook voldoet het scherm aan VESA DisplayHDR 400 (wat niet heel hoog is).



Je kunt de monitor aansluiten via HDMI, twee DisplayPorts of USB-C. De monitor geeft ook 90 Watt aan stroom over de ingebouwde USB-C hub, waarmee je dus bijvoorbeeld je laptop kunt opladen.



Voor de 27 inch versie betaal je 793 euro. De 32 inch variant gaat voor 1.045 euro over de toonbank.



Zelf gebruik ik momenteel een oudere 30 inch Dell Ultrasharp en die is me altijd goed bevallen. Een goede beeldkwaliteit voor een relatief betaalbare prijs.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook