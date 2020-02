Nieuwe Fujifilm X-T4-systeemcamera met gestabiliseerde sensor

Body

De lcd op de achterkant is nu helemaal draai- en uitklapbaar en de resolutie is verhoogd naar 1.62 miljoen pixels. De handgreep is groter gemaakt dan de X-T3 en je kunt nu vrij snel via een switch wisselen tussen de menu's voor video en fotografie.Op video-gebied zijn er geen belangrijke wijzigingen aangebracht, het opnemen in 4k met 60 beelden per seconde kon ook al op de X-T3. Wel is er een slowmotion-modus opgenomen waarmee je beelden in 1080p-resolutie met 240ps kunt opnemen.Ook is er een nieuwe, grotere accu met een capaciteit van 2200Ah ingebouwd. Hiermee kun je tot 500 afbeeldingen (600 in de spaarstand) maken met een acculading.