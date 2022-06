Nikon kondigt NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S aan

Nikon heeft een nieuw tele-objectief aangekondigd. Deze 400mm heeft de Nikon Z-vatting, dus is specifiek voor Nikon's Z systeemcamera's. Het is een relatief compact objectief.





Prijs en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

Het objectief bestaat uit 19 elementen in 13 groepen. Het diafragma bestaat uit negen lamellen en de minimale focusafstand bedraagt 2,5 meter. Het objectief weegt 1.245 gram en heeft een lengte van 23,45 centimeter.In combinatie met de Nikon Z9 biedt het objectief beeldstabilisatie tot 6 stops. Bij andere camera's is dit een halve stop minder. De nieuwe 400mm is afgedicht tegen stof, vuil en vocht.Nikon brengt het objectief halverwege juli uit voor een adviesprijs van 3.699 euro. Niet goedkoop natuurlijk, maar voor een dergelijk objectief lijkt het best een redelijke prijs.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!