De Nikon Z 400mm is gevaarlijk voor mensen met een pacemaker

Of de magneten in dit objectief daadwerkelijk een pacemaker zullen verstoren is natuurlijk de vraag. Maar Nikon neemt het zekere voor het onzekere en heeft daarom deze waarschuwing in de gebruiksaanwijzing. De Amerikaanse claimcultuur zal ook zeker een rol in deze spelen.



Gezien de prijs van dit objectief, bijna 15.000 euro, zullen er niet veel mensen zijn die in het bezit zullen komen van de Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S. Maar het zou mij niet verbazen als dit magnetisch scherpstelsysteem uiteindelijk in meer objectieven zal verschijnen.



Heb je een pacemaker, en voldoende financiėn om deze Z 400mm te kopen, dan is het verstandig om toch eens te kijken voor een alternatief. Je wilt ten slotte niet het risico lopen dat er iets fout gaat.



Bron: Nikon Rumors



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 85 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Vanwege de lancering van onze nieuwe boek De Nachtfotobijbel hebben we een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 40 euro korting en ontvang gratis ons nieuwe boek thuis.Ons gloednieuwegaat over avond- en nachtfotografie. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ook