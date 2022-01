Nikon introduceert de Nikkor Z 400mm f/2.8

Er is een nieuw superteleobjectief van Nikon ge´ntroduceerd. Het is de Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S, met een ingebouwde 1,4x teleconverter. Het is een perfect objectief voor sport- wildlife- en natuurfotografie.



Er zit veel nieuwe techniek in dit superteleobjectief van Nikon. Het is het eerste Z-objectief met de Silky Swift Voice Coil Motor, afgekort VCM-scherpstelsysteem. Met de optische ABS-encoder is het sneller, stiller en biedt een nauwkeurige onderwerpregistratie en tracking.