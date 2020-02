Ontwikkeling Canon EOS R5 aangekondigd

Persoonlijk vind ik dit een erg interessante camera. Het is mij al een tijdje duidelijk dat mijn volgende camera een systeemcamera wordt. Deze EOS R5 lijkt alles in zich te hebben om een uitstekende opvolger te worden van mijn Canon EOS 5D mark III.



Ik heb met de Canon EOS R en de RP kunnen spelen en beide camera's bevielen me erg goed. Deze R5 lijkt daar nog de nodige interessante upgrades bij te bieden zodat hij extra aantrekkelijk is.



Helaas is nog niet bekend gemaakt wanneer de camera precies op de markt komt en wat de prijs zal zijn. Een eerste prototype is eind deze maand te zien op een beurs in Las Vegas.





7 nieuwe RF objectieven

Canon geeft ook aan dat ze werken aan zeven nieuwe RF-objectieven. Deze objectieven zijn specifiek ontwikkeld voor de RF-vatting die op de EOS R camera's zit. Uiteraard kun je daarnaast ook alle EF-objectieven blijven gebruiken via een adapter.