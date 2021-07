Panasonic noemt het de eerste telefoto zoomlens met f/1.7 over het hele zoombereik. Daarmee is de Leica DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm/ f1.7 ASPH inderdaad een uniek objectief.



Op een micro four-thirds camera, waarvoor dit objectief bestemd is, heb je een beeldhoek die overeenkomt met een 50-100mm zoomobjectief.



Dit zoombereik is fantastisch voor de portret fotograaf. De brandpuntafstand geeft zowel een beeldhoek van een standaard objectief, als de typische portretlens. Met het diafragma van f/1.7 zijn dan prachtige kleine scherptedieptes te verkrijgen, ongeacht welk brandpunt je hebt gekozen.



De Leica DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm/ f1,7 ASPH is een perfecte aanvulling op de reeds bestaande Leica DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/ f1,7 ASPH. Het heeft dezelfde bediening zodat het eenvoudig is om over te schakelen tussen het ene en het andere objectief.