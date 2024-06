Panasonic Lumix DC-GH7 aangekondigd

De Panasonic GH7 heeft een 25,2 megapixel BSI CMOS sesnor. Volgens Panasonic kun je er 13 stops aan dynamisch bereik mee vastleggen, maar qua megapixels ga je er dus niet op vooruit ten opzichte van de GH6.



De ingebouwde beeldstabilisatie kan tot 7,5 stops corrigeren.





Voor videografen

Prijs en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

Met de GH7 kun je nu opnames maken in Apple ProRes RAW en ProRes RAW HQ, direct in de camera. 4K video kan worden geschoten tot 120 beelden per seconde. Volledige 5,7K beelden kunnen tot 60 fps opgenomen worden.Voor het eerst biedt een camera ook 32-bit Float Recording, waardoor geluidsopnameniveaus niet hoeven te worden aangepast tijdens het opnemen. Handig, maar je hebt er wel de optionele nieuwe XLR-microfoonadapter nodig. Deze DMW-XLR2 is niet goedkoop met een prijs van 549 euro.De GH7 kan aangesloten worden op een externe SSD voor opnames, maar je kunt ook naar het CFexpress Type B slot of de SD (UHS-II) slot schieten.Ook handig; je kunt LUT's inladen op de camera's. Die worden dan direct op de beelden toegepast.De Panasonic LUMIX GH7 is vanaf half juli 2024 verkrijgbaar. De body gaat 2.199 euro kosten. Inclusief de Lumix G Vario 12-60mm lens kost ie 2.399 euro.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.