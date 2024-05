Panasonic introduceert de LUMIX S9

Panasonic heeft de LUMIX S9 aangekondigd. Het is een nieuwe compacte full-frame camera met een 24,2 megapixel sensor. Beelden kunnen direct gedeeld worden via de LUMIX Lab-app, en je hebt de beschikking over LUTs. Zowel voor video als voor fotografie.



De LUMIX S9 is de kleinste full-frame spiegelloze camera in de S-serie. Het is een heel basic vormgegeven camera die in vier kleuren te verkrijgen is: Jet Black, Crimson Red, Dark Olive en Classical Blue.