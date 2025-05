Panasonic introduceert de Lumix S1II en S1IIE

De S-serie fullframe camera's van Panasonic wordt uitgebreid met twee nieuwe camera's. De Lumix S1II en Lumix S1IIE. De camera's zijn voor zowel fotografie als video geschikt, met aanzienlijke verbeteringen op videotechnologie.



De Lumix S1II heeft een nieuwe, deels gestapelde 24,1 megapixel CMOS sensor. De sensor biedt tot 15 stops dynamisch bereik in V-log video. Je kan in 4K tot 120 beelden per seconde opnemen, en 60 beelden per seconde in 5,8K.