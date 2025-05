Panasonic kondigt de LUMIX S1RII aan

De S1R mark II is geschikt voor actiefotografie, met 40 beelden per seconde in burst-modes. De mechanische sluiter kan tot maximaal 10 beelden per seconde. Er is ook de mogelijkheid om tot maximaal 1,5 seconden preburst te gebruiken.



De autofocus van de S1R mark II wordt verzorgd door de Fasehybride AF. Het biedt AI-technologie voor herkenning en tracking. De camera biedt een beeldstabilisatie over 5-assen die tot 8-stops gaat, inclusief een active IS-technoglogie.



De hybride camera biedt naast de beschikbare video opnamemogelijkheden een keur aan hulpmiddelen. Er zijn LUT's aanwezig en je hebt V-log ter beschikking. De camera heeft anamorf desqueeze display in verschillende formaten, false color, vectorscope en nog veel meer.



De Panasonic Lumix S1R mark II kost 3.599 euro voor de body of 4.499 euro met een 24-105mm standaard zoomobjectief.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.