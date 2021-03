Pentax K-3 mark III aangekondigd

Prijs en beschikbaarheid

De PENTAX K-3 Mark III zal vanaf april verkrijgbaar zijn. Je kunt kiezen uit een zwarte of zilveren body.De adviesprijs bedraagt 1.999 euro.Voor de introductie worden beide versies aangeboden in een gelimiteerde premium kit (1.000 stuks wereldwijd) met een tweede accu, D-BG8 grip en exclusieve lederen draagriem. De adviesprijs voor de premium kit is 2.299 euro.