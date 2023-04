De Pentax K-3 mark III Monochrome voor zwart-wit fotografen

Met de Pentax K-3 mark III Monochrome lever je niet in op de mogelijkheden. De ISO waarde gaat tot een verbluffende 1.600.100, waarbij dit beter bruikbaar is door de afwezigheid van het Bayer masker. Er is een beeldstabilisatie van 5,5 stops ingebouwd. De camera kan tot 12 beelden per seconde maken.



Misschien is het meest aantrekkelijke de prijs van deze zwart-wit spiegelreflex camera. Je hebt er een in bezit voor 2.499 euro.



Dit is slechts een kwart van wat je voor een Leica M11 Monochrom moet betalen. De Pentax K-3 mark III Monochrome is vanaf eind april 2023 beschikbaar.



Meer weten over zwart-wit fotografie?

