Preview: Fujifilm X-H2s

Fujifilm heeft gisteren een nieuwe systeemcamera aangekondigd; de Fujifilm X-H2s. Een 26 megapixel camera die de nadruk legt op snelheid en video. Wij konden gisteren ook al direct aan de slag met een pre-productie model.





Fujifilm X-H2s Specigficaties

- 26 megapixels APS-C formaat CMOS sensor- 40 foto's per seconde (15 met de mechanische sluiter)- 4K video op 120 fps- 5-assige beeldstabilisatie op de sensor (7 stops)- Verbeterde autofocus- Mogelijkheid voor HEIF (10 bit) fotobestanden- 5,76 miljoen beeldpunten elektronische OLED zoeker (120 fps)- SD en CFExpress Type B geheugenkaart slotenDeze nieuwe Fujifilm camera zal in eerste instantie waarschijnlijk vooral videografen aanspreken. Als jij als fotograaf ook veel met video doet, kan dit een interessante keuze zijn.Waar de camera natuurlijk ook heel geschikt voor is, is actie/sportfotografie, natuurfotografie en vogelfotografie. De camera is zo snel dat ik in elk geval liever terugschakelde naar een langzame continue mode.Ten opzichte van zijn voorganger, de Fujifilm X-H1, zijn er uiterlijk best wat dingen verandert. Waar je voorheen met grote draaiknoppen nog de sluitertijd en de lichtgevoeligheid (ISO) kon instellen, gaat dit nu digitaal.Fuijfilm komt hiermee meer tegemoet aan de wensen van videografen. Die hebben minder behoefte aan deze fysieke knoppen voor deze instellingen. Als fotograaf vind ik het juist een van de voordelen van Fujifilm camera's.De verandering gaan we waarschijnlijk niet zien bij de camera's die meer op fotografie gericht zijn. Verder is er natuurlijk ook gewoon prima mee te werken, het lijkt nu meer op hoe andere merken het ook aanpakken.Ook handig voor videografen: er zit een volwaardige HDMI (type A) aansluiting in de body. Hierdoor kun je een stevigere verbinding leggen via HDMI. Dat is met de mini-HDMI kabeltjes altijd wat kwetsbaar.Ook een aantal knoppen op de camera hebben een prettige upgrade gekregen. Ze zijn gemaakt van rubber en zijn nu beter op de tast te gebruiken.