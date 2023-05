Preview: Fujifilm X-S20

Op het eerste oog lijken de verschillen met de Fujifilm X-S10 niet zo groot, maar als je naar de details kijkt is er flink wat verbeterd.



Zo zijn er kleine aanpassingen aan de body gedaan. Zoals grotere knoppen en wieltjes met een betere grip. Het voel nu allemaal net wat lekkerder en meer volwassen aan.



Een klacht bij het vorig model was de korte accuduur. Die is nu zo ongeveer verdubbeld door gebruik van een nieuwe accu. Deze NP-W235 accu zit in alle Fujifilm vijfde generatie camera's. Hij is in de Fujifilm X-S20 goed voor zo'n 800 opnames.



Naast deze grotere accu is het energieverbruik van de camera ook 20 procent lager dan bij het vorige model.



Ook nieuw is de toevoeging van het HEIF bestandsformaat, de mogelijkheid om meer dan 1.000 beelden continue achter elkaar te schieten



Fujifilm claimt een verbeterde beeldkwaliteit ten opzichte van de X-S10. Ook is de autofocus met de nieuwe processor beter geworden.



De algoritmes die voor de autofocus gebruikt worden zijn dezelfde als in de X-H2s (en andere vijfde generatie camera's). Je hebt dus ook autofocus onderwerp herkenning, waarbij nog twee nieuwe modi (insecten de drones) toegevoegd zijn. Ook is de voorspellende autofocus beter geworden.



In de X-S20 vind je al Fujifilm film simulaties (19 stuks). In de 'Auto' voorkeuzestand herkent scene en past nu ook een passende filmsimulatie toe (optioneel)



Fujifilm ziet de camera nu dan ook meer als een middenklasse in plaats van de instapcamera die de X-S10 was.





Video

In de praktijk

Een belangrijke doelgroep voor deze camera kunnen filmers zijn. Fuijfilm richt zich bijvoorbeeld op vloggers.De camera heeft aardig wat mogelijkheden op dit gebied. Zo kun je bijvoorbeeld opnemen in F-log 1, F-log 2, ProResRAW en Blackmagic RAW. De camera kan 4K/60 4:2:2 10-bit schieten.Ook zijn er flink wat accessoires aan te sluiten. Bij het vorige model ging dit wat onhandig (met een USB naar adapter), maar op de X-S20 zitten twee normale 3.5mm aansluitingen; één voor een hoofdtelefoon en één voor een microfoon.Moet je lang video opnemen onder warme omstandigheden, dan kun je de FAN-001 aansluiten als actieve koeling.De Fujifilm X-S20 heeft ook een speciale vlogmode. Deze zit gewoon op de voorkeuzeknop bovenop de camera. Je krijgt dan een video modus waarbij je eenvoudig via het touchscreen meerdere bijpassende instellingen kunt doen.Bijvoorbeeld een productmodus. De camera stelt dan automatisch scherp op het product dat je richting de camera houdt. Ook maakt hij de achtergrond (met behulp van het diafragma) zo onscherp mogelijk.Deze camera is ook makkelijk als webcam te gebruiken; je hebt er namelijk geen extra software voor nodig. Sluit hem via de USB aan op je computer en hij wordt automatisch als webcam gezien.Na de presentatie gisteren mocht ik de camera direct uitproberen in Burgers Zoo . Een mooie locatie hiervoor, want je kunt er direct allerlei verschillende situaties uitproberen.Fujifilm ziet deze camera als een ideale reiscamera. Na mijn rondje door de dierentuin kan ik me ook goed vinden in deze insteek.