Sigma introduceert de 28-105mm f/2.8 DG DN Art lens

Het objectief heeft 18 glaselementen in 13 groepen, met twee fluorite-achtige F-low dispersion (FLD) elementen en een super low-disperdion (SLD) element. Bovendien zijn er maar liefst vijf asferische lenselementen.



Sigma heeft zowel fotografen als videografen op het oog met dit objectief. Met name de laatstgenoemde zal het prettig vinden dat er een minimale hoeveelheid focus-breathing is. Er is ook een handmatige diagfragmaring beschikbaar met uitschakelbare click-geluiden.



Het objectief heeft geen interne zoom, en zal daarom langer worden bij het zoomen. De minimale scherpstelafstand ligt op 40 centimeter, met een 1:3 vergroting.



het objectief is beschikbaar voor L-mount en Sony E-mount en zal tussen de 1.500 en 2.000 euro gaan kosten.



