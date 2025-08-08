SmallRig introduceert het Potato Jet Tribex SE statief voor video

Meer: Productaankondiging
SmallRig introduceert het Potato Jet Tribex SE statief voor videovrijdag 8 augustus 2025, 15:45 door Nando Harmsen | 60x gelezen | 0 reacties
Eind 2024 bracht SmallRig het Potato Jet Tribex statief op de markt. Van dit statief is nu een SE-versie verschenen. Het is compacter, verbeterd, en ook goedkoper.
De SmallRig x Potato Jet Tribex statief is een samenwerking tussen een bekende YouTuber en de fabrikant. Het unieke aan dit statief is het hydraulische X-clutch systeem. Daarmee kan je in een handomdraai het statief op hoogte zetten.
Om een idee te hebben van dit systeem kan je de onderstaande video bekijken. Daarin laat ik het statief dat eind december uitkwam zien. Lees ook de review van dat statief hier op het blog.
Het tweede statief uit deze serie is de SmallRig x Potato Jet Tribex SE. Het is een statief dat een compacter is en een minder uitgebreide statiefkop heeft. Dat kan ideaal zijn voor wie met een compacter hybride video systeem werkt.
Deze SE versie heeft een aantal kleine maar niet onbelangrijke verbeteringen. Maar wat nog belangrijker is; de prijs is een stuk gunstiger vergeleken met de grotere broer.
Ik kreeg van SmallRig het statief toegestuurd voor een review. Deze review moet eind augustus gereed zijn. De eerste indruk is in ieder geval gunstig.
De SmallRig x Potato Jet Tribex SE is vanaf eind augustus leverbaar en zal 452,90 euro gaan kosten.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
