Review: Smallrig RC 60B COB LED video lamp

De RC 60B is gebruikt voor deze video-opname. Hoewel de ventilator draaide, heeft de microfoon dit niet opgepikt.

Accu en accuduur

Hou er rekening mee dat ook bij het opladen van de RC 60B de ventilator zal draaien. Doe je dit 's-nachts, dan zal dit hoorbaar zijn wanneer je in dezelfde kamer bent.De RC 60B heeft een 3400 mAh accu ingebouwd. Dit is genoeg om de lamp gedurende 75 minuten op volle kracht te laten branden, in ECO-modus. In de normale modus is er ongeveer 40 minuten brandduur. Het is prettig dat SmallRig de beschikbare batterijcapaciteit in branduren weergeeft, in plaats van percentage.