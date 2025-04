Sony introduceert de FE 50-150mm f/2 G-master

De FE 50-150mm f/2 GM is ongeveer even groot als een FE 70-200mm f/2,8 GM objectief, en weegt nagenoeg hetzelfde. Dat is een prestatie vanwege de noodzaak van meer glas om de f/2 te halen. Er is helaas geen beeldstabilisatie, waardoor je op de IBIS van de camera moet vertrouwen.



De zoom is intern waardoor het objectief niet langer wordt tijdens het zoomen. Een diafragmaring is aanwezig, met de mogelijkheid tot het uitschakelen van de klikjes en het vastzetten in de A-stand indien je liever het diafragma via de camera bedient.