Prijswinnaars uit de SWPA 2025 fotowedstrijd bekend gemaakt

© Olivier Unia, France, Open Photographer of the Year, Open Competition, Motion, Sony World Photography Awards 2025

Het thema voor de studenten competitie van dit jaar was In the Beginning. Winnaar en studentfotograaf van 2025 is Micaela Valdivia Medina (Peru), van het Instituto Profesional Arcos in Chili. Het project, The Last Day We Saw the Mountains and the Sea, richt zich op de dynamiek van het leven in de vrouwelijke gevangenissen in Chili.