Sony lanceert de eerste FE400-800mm f/6,3-8 G OSS supertelezoom

Het objectief is geschikt voor teleconverters, waarbij het brandpunt tot maximaal 1600mm verlengd wordt. Is je onderwerp ver weg, dan biedt dit objectief de mogelijkheid om het toch groot in beeld te krijgen.



Sony geeft aan dat het objectief geschikt is voor vogels, wildlife, sport, vliegtuigen en landschappen. Het cirkelvormige 11-bladig diafragma zorgt voor een mooie bolvormige bokeh. Chromatische aberratie is onder controle door zes ED-glaselementen.



Er zijn twee lineaire motoren voor de autofocus. Dit maakt het objectief geschikt om tot maar liefst 120 fps te gebruiken. Het objectief onderdrukt bovendien focusbreathing.



De FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS is vanaf maart 2025 beschikbaar voor een bedrag van 3.000 euro. Dat maakt dit objectief bereikbaar voor een grote groep fotografen.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.