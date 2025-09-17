Wacom One 14 Pen Display aangekondigd



Deze nieuwe Wacom is vooral interessant voor beginnende tekentablet gebruikers die graag op een schermpje werken. Met zijn formaat en gewicht (750 gram) kun je hem ook eenvoudig meenemen in je laptop tas.



De Wacom One 14 moet dit najaar nog beschikbaar zijn en gaat 329,99 euro kosten.



Wil je alles uit jouw Wacom tekentablet halen? Bekijk dan zeker ook onze cursus Werken met Wacom Tablets.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.