Wacom One 14 Pen Display aangekondigd

Wacom One 14 Pen Display aangekondigdwoensdag 17 september 2025, 17:17 door Elja Trum | 46x gelezen | 0 reacties
Wacom heeft een nieuw tekentablet met scherm aangekondigd; de Wacom One 14. Het scherm heeft een 14 inch full HD scherm waar je met het pennetje direct op kunt tekenen om bijvoorbeeld je foto's te bewerken.
Deze nieuwe Wacom is vooral interessant voor beginnende tekentablet gebruikers die graag op een schermpje werken. Met zijn formaat en gewicht (750 gram) kun je hem ook eenvoudig meenemen in je laptop tas.
De Wacom One 14 moet dit najaar nog beschikbaar zijn en gaat 329,99 euro kosten.
Wil je alles uit jouw Wacom tekentablet halen? Bekijk dan zeker ook onze cursus Werken met Wacom Tablets.
Elja Trum
