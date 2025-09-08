Meer: Tips en Truuks
Hoe weet je of je een nieuw objectief moet hebben?maandag 8 september 2025, 20:02 door Nando Harmsen | 82x gelezen | 0 reacties
Het is eenvoudig om weer een objectief te kopen. De vraag is, is het nodig? In plaats van toe te geven aan de verleiding van weer een objectief, kan je ook alleen kopen als het nodig is. Maar hoe weet je dat?
Er is een naam voor de neiging om elke cent te gebruiken voor de aanschaf van foto-apparatuur. Gear Aquisition Syndrom, afgekort GAS. Bij sommigen leeft het idee dat een nieuw objectief, of weer een ander objectief een betere foto oplevert. Niets is minder waar.
Er is zeker een verschil tussen een goedkoop objectief met twijfelachtige kwaliteit en een duurder objectief van goede kwaliteit. Een dergelijke upgrade kan de moeite waard zijn als je merkt dat je foto's niet optimaal zijn. Maar een goed objectief upgraden zal je geen betere fotograaf maken.
Het is zeker aantrekkelijk om nieuwe foto-apparatuur te kopen. Zeker objectieven. Toch is het verstandig om dit niet te snel te doen. Meer objectieven maakt de keuze sowieso moeilijker. Wil je dit objectief gebruiken? Of dat objectief?
Wil je de verstandige fotograaf zijn, kies dan voor een objectief als je er verlegen om zit. Maar hoe kom je daarachter? Simpel, door veel te fotograferen.
Merk je dat je vaak te weinig beeldhoek hebt, zodat je moet uitwijken naar panorama's? Dan is het tijd voor een objectief met meer beeldhoek. Een groothoek, of zelfs ultragroothoek.
Merk je dat je te vaak moet croppen om je onderwerp groot genoeg in beeld te krijgen? Dan wordt het tijd om een objectief met langer brandpunt te kopen.
Kom je erachter dat je onder omstandigheden fotografeert dat je zelfs met de maximale lensopening nog te hoge ISO-waardes moet gebruiken? Dan kan je kijken naar een objectief met meer lichtgevoeligheid.
Maak je foto's waarbij je continu perspectiefvertekening moet corrigeren? Overweeg in dat geval om een tilt-shifobjectief te kopen.
Fotografeer je liever nog dichterbij om de kleine dingen om je heen groot in beeld te krijgen? Dan wordt het tijd voor een macro-objectief.
Het gaat erom dat een nieuw objectief de fotografie mogelijkheden die je zoekt mogelijk maakt. Meer tele, meer groothoek, meer lichtgevoeligheid, meer vergroting. Alleen als je te vaak misgrijpt op één van die dingen, is er een goede reden tot aanschaf.
Ga niet kopen om het kopen. Je mag dat van mij natuurlijk best doen, maar het heeft geen zin. Ga lekker fotograferen met wat je aan apparatuur hebt. Lukt dat, dan heb je wat moet hebben. Lukt dat niet, dan is het tijd om te gaan winkelen.
Alles over brandpuntafstand
Zonder objectief kan je geen foto's maken. Wat je fotografeert bepaalt welk brandpunt je nodig hebt. Kies uit tele, standaard of groothoek.
Elk van deze brandpunten heeft typische eigenschappen die bepalend zijn voor de uitstraling van de foto. Om een goede keuze te maken als je een objectief kiest of koopt, moet je weten wat die eigenschappen zijn.
In deze cursus leer je alles over brandpuntafstand. Het helpt je om een goede keuze te maken als je gaat fotograferen, of als je een nieuw objectief wilt hebben.
Bekijk de cursus op Photofacts Academy.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
