Cursus Werken met een Wacom Tablet

Cursus Werken met een Wacom Tabletdinsdag 2 september 2025, 07:07 door Elja Trum | 85x gelezen | 0 reacties
Een tablet is een fijn alternatief voor een muis, zeker bij fotobewerking of andere creatieve bezigheden. In de nieuwste cursus op Photofacts Academy laat Nando je zien welke Wacom tablets er zijn, en hoe je ze in kunt stellen voor onder andere Lightroom en Photoshop.
Een muis en toetsenbord blijven nuttig, maar zodra je gewend bent aan het werken met een tablet, wil je niet anders meer!
Ben je lid bij Photofacts Academy? Dan heb je gratis ook toegang tot deze compleet nieuwe cursus. Ben je nog geen lid? Word lid of schrijf je in voor alleen deze cursus. Deze week met korting.
» Bekijk de cursus Werken met Wacom tablets
