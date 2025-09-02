Photofacts Academy

Elja Trum

Cursus Werken met een Wacom Tablet

dinsdag 2 september 2025, 07:07 door | 85x gelezen | 0 reacties

Een tablet is een fijn alternatief voor een muis, zeker bij fotobewerking of andere creatieve bezigheden. In de nieuwste cursus op Photofacts Academy laat Nando je zien welke Wacom tablets er zijn, en hoe je ze in kunt stellen voor onder andere Lightroom en Photoshop.


Een muis en toetsenbord blijven nuttig, maar zodra je gewend bent aan het werken met een tablet, wil je niet anders meer!

Ben je lid bij Photofacts Academy? Dan heb je gratis ook toegang tot deze compleet nieuwe cursus. Ben je nog geen lid? Word lid of schrijf je in voor alleen deze cursus. Deze week met korting.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

