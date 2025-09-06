Photofacts Academy

Het tegenovergestelde van croppen

zaterdag 6 september 2025, 14:07 door | 52x gelezen | 0 reacties

Heb je niet genoeg brandpunt maar wil je toch meer vergroting? Dan ga je croppen. Heb je juist teveel brandpunt? Dan krijg je niet genoeg in beeld. Croppen helpt dan niet. Maar er is een andere oplossing.

We doen allemaal wel eens croppen om meer vergroting te krijgen. Meestal is dat bij dierenfotografie, maar niet altijd. We snijden dan een stuk van de foto zodat het dier groter in het beeldvlak te zien is.

Nando crop ree

Hoe ver wil jij croppen? Hoeveel resolutie wil jij minimaal overhouden?

De consequentie is minder resolutie. Meestal is dat niet erg, want moderne camera's hebben meer dan genoeg resolutie. Veel meer dan de gemiddelde fotograaf ooit zal gebruiken. Maar crop niet te veel, want dan gaat de scherpte drastisch achteruit.

Croppen is duidelijk. Het simuleert een langer brandpunt. Het kan ook gebeuren dat je juist te veel brandpunt hebt. Dit gebeurt soms in landschappen of architectuur- en interieurfotografie. Croppen kan dan niet.

Nando te weinig beeldhoek

Te weinig groothoek om deze keuken in beeld te krijgen. Wat nu?

Er is een eenvoudige oplossing voor dit probleem. Heb je te weinig beeldhoek, en je kan niet verder uitzoomen, ga dan een panorama maken. Daarmee los je het probleem in één keer op.

Maak het niet moeilijker dan het nodig is. Draai je camera negentig graden naar de portraitstand. Zorg voor een sluitertijd zodat je de camera stil kan houden. Maak dan een serie foto's die samen de beeldhoek beslaan die je wilt hebben.

Nando panorama drie fotos simulatie

Met drie staande foto's kan de keuken bijna helemaal in beeld komen. Perfect.

Zorg voor ongeveer 1/3 overlap. Daarmee kan software de foto's perfect aan elkaar plakken. Bedenk dat je niet per se veel foto's moet maken. Soms is drie of vier meer dan voldoende.

Het is wel verstandig om nét iets meer beeldhoek te fotograferen dan nodig is. Je houdt dan wat snijruimte over. Dus dan toch weer croppen. Met een panorama is verlies aan resolutie echter geen probleem meer.

Nando fotos samengevoegd

Je kan zo ver gaan als je wilt. Maar fotografeer alleen wat nodig is, en een klein beetje extra om de juiste uitsnede te kunnen maken.

Maak een panorama in de horizontale richting met de camera in portraitstand, of in de verticale richting in de landscapestand. Is je sluitertijd te lang om uit de hand te fotograferen, zorg dan voor een statief.

Je kan dus croppen als je te weinig beeldhoek hebt. Je kan een panorama maken als je te weinig beeldhoek hebt.


Cursus panorama fotografie


Panoramafotografie geeft mooie weidse beelden. Je kunt zelfs helemaal rond fotograferen zodat je 360 graden in beeld brengt. Hoe gaat je daarmee te werk, welke apparatuur heb je nodig, waar moet je op letten. Dit alles wordt uitgebreid behandeld in een boeiende cursus op Photofacts Academy.

» Volg de Cursus Panoramafotografie

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

