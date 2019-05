Wundershine's slimme wissellijsten

Oude Makerframe

In 2015 introduceerde de Nederlandse start-up Wundershine het Makerframe, een houten fotolijst die je afbeeldingen kon afdrukken met een ingebouwde inktloze thermische printer en ze uitwisselde met een ingebouwd kadermechanisme.Oude afdrukken werden in het kader opgeslagen om later opnieuw te kunnen inkaderen. Systeembeheer en beeldcuratie werden uitgevoerd via een mobiele app en een webinterface was ook in de planning.Helaas is het Makerframe nooit op de markt gekomen. Het bedrijf zegt dat het sinds de eerste aankondiging heeft geleerd dat "voor de meeste consumenten eenvoud, betaalbaarheid en gemakkelijk vernieuwen belangrijker zijn dan onmiddellijke vernieuwing."