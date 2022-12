Haida NanoPro X100 filters speciaal voor de Fujifilm X100 serie

De Fujifilm X100t, een erg fijne camera om mee te fotograferen.

Sinds die tijd heb ik er heel veel plezier van gehad. Ik gebruik de X100t ook voor landschapsfotografie, waarbij het ingebouwde drie stops ND filter erg handig is. De camera is niet perfect, maar het gebruikersplezier maakt dat allemaal goed.Het model dat ik heb is inmiddels oud. Hoewel het al de derde versie was (de X100 en X100s waren de eerste twee) zijn er inmiddels twee andere modellen na de mijne gekomen. De X100f en de X100v, elke opvolger weer iets beter.De X100v is de enige die spatwaterdicht is, mits je een speciaal voorzetstukje op het objectief zet.